Православен календар за 16 юли, вижте кои празнуват имен ден

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Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски и 10-те му ученици. Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски. Събор на св. свщмчци Николаос Хеше и синът му Хабиб

Св. Антиноген бил епископ на град Пидахтон. Живеел в един манастир с 10 свои ученици. По това време тези места обикалял жестокият мъчител на християните Филомарх. Той заловил много християни от града и ги избил.

Езичникът не пожалил и светия отец, от когото поискал да принесе жертва на идолите. Понеже боголюбивият старец и неговите ученици отказали, те били измъчвани и посечени с меч в 311 г.

Имен ден празнуват Юлия, Юлияна, Юлиян, Юлиана, Юлиан, Юлина, Юли