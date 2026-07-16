Удължиха до есента задължителната дезинфекция за автомобилите, влизащи в Гърция през Маказа

Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през Маказа, остава до есента, съобщават медиите в Комотини. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на местната полиция и ще е в сила до 15 октомври. Дотогава всички превозни средства, влизащи на гръцка територия задължително ще продължат да преминават през канал, пълен с дезинфекционен разтвор.

Задължителната дезинфекция стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на летния сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Причината е, че водачите преминават изключително бавно през канала с дезинфекционна течност, който е дълбок 15 сантиметра.

Мярката беше наложена в края на пролетта, за да се присече разпространението на заразни болести сред домашните райони. Подобни децинфекционни съоръжения има и по пътищата, свързващи гръцките области.