Жегите достигат до 38 градуса през уикенда, след това идват бури и захлаждане

Слънчево и горещо време с температури до 38 градуса очаква България в събота, 18 юли, показва седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за периода до 23 юли.

Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, а по Черноморието ще останат по-ниски – от 26 до 30 градуса. На отделни места в Североизточна България и в планинските райони на Западна България следобед са възможни краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде слаб, от югоизток.

В неделя времето ще започне предимно слънчево, но още преди обяд над северозападните райони облачността ще се увеличи и ще започнат валежи. По-късно през деня дъжд и гръмотевични бури ще има на повече места в Западна и Северна България.

В Горнотракийската низина горещото време ще се задържи, докато в Дунавската равнина температурите ще започнат да се понижават. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад и северозапад.

През първата половина на следващата седмица захлаждането ще продължи. Въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива, което ще създаде условия за развитие на купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

По-интензивни валежи се очакват във вторник и сряда, когато на места са възможни и градушки. Според прогнозата на дежурния синоптик в НИМХ Марияна Попова, цитирана от БТА, в средата на седмицата дневните температури в по-голямата част от страната вече ще бъдат под 30 градуса.