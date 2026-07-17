Домашни дюнери с пилешко

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КОЙ ГОТВИ

“Изключително богати и вкусни! Те не отстъпват място на купените. Сами може да определите количеството на продуктите в плънката”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

За тестото: 50 г краве масло, 200 мл вода, 1 ч.л. сол, брашно (колкото поеме за меко, но нелепнещо тесто)

За соса: 250 г майонеза, 250 г кисело мляко, 2-3 скилидки пресован чесън, 1 сварен и пасиран картоф за плътност, щипка млян черен пипер, сол на вкус, 1 к.л. горчица по желание

За плънката: пържени картофки, печена пилешка пържола с подправки на вкус и зеле с моркови

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Замесваме тесто от посочените продукти. Оставяме го 5-10 минути, за да “си почине”. Късаме малки топки, поръсваме ги с брашно и ги разточваме на много тънко. Печем ги на котлона в тиган без мазнина.

Пръскаме изпечените питки с вода и ги покриваме с влажна кърпа, за да се задушат. Правим го с цел те да не се пречупват след това при сгъването.

Подготвяме плънка от пържени картофки, печена и накъсана пилешка пържола с подправки и нарязано на ситно зеле с моркови. Можете да смените зелето с краставички и домашен кетчуп.

Слагаме от нея върху питка и я поливаме с майонезен чеснов сос, който приготвяме от посочените за него продукти. Завиваме дюнера така, че да не изтича нищо от него.