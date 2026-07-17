Жега! До 38 градуса, но с малко дъжд през почивните дни

Южният вятър ще докара още по-големи горещини през следващата седмица

Горещо, но с малко дъжд тук-там ще е през почивните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Сутринта в петък температурите ще бъдат от 18 до 23°, по Черноморието до 21°. Денят ще започне с разкъсани облаци над Северна България и слънце на юг. През деня ще се заоблачава с валежи следобед над западните и централните райони. В районите около Монтана, по линията Пазарджик - Пловдив има условия за градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, по Черноморието до 29-30. За района на София очакваната минимална температура е 19, а максималната 32 градуса.

В събота сутринта температурите ще бъдат от 17 до 22°. Преди обед ще е слънчево. Следобед ще се заоблачи и в планините от западните райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са от 32 до 37. За района на София минималната температура ще е 17, а максималната 33°.

По Черноморието ще е слънчево. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 29°. Температурата на морската вода е от 24- 25 по северното крайбрежие до 25-26° по южното. Вълнението ще е слабо.

Над планините ще е слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове, с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин и Рила. Максималните температури над 2500 м ще са от 13 до 15, а на 1500 м - от 23 до 26 градуса.

В неделя сутринта температурите ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. Следобед ще се заоблачи и в западните райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са от 33 до 38°. За София минималната температура ще е 18, а максималната 33°. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха ще са до 29°. Вълнението отново ще е слабо. Над планините ще се развие купеста облачност в следобедните часове с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и Родопите.

В понеделник в крайните южни райони термометрите ще надвишават 40°. Южният вятър ще повиши температурите и в планините. Превалявания и гръмотевични бури се очакват следобед и през нощта в западните и северните райони. Във вторник ще вали и гърми на юг. В сряда температурите ще са задържат от 30 до 35 градуса със следобедни краткотрайни дъждове над Западна България.