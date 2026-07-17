Температури до 36 градуса ни очакват на 17 юли

Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, по най-високите части и временно силен от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 4 мин. и залязва в 21 ч. и 1 мин. Продължителност на деня е 14 ч. и 57 мин.