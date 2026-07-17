Проф. Рачев: Чувствително по-хладно от вторник

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Утре температурите ще достигнат 39 градуса. Може би ще е най-топлият ден за месеца. Студен фронт в неделя ще тръгне към България. Предстоят валежи и гръмотевични бури. От вторник хладният въздух ще понижи температурите. Това прогнозира по bTV климатологът проф. Георги Рачев.

Следобед ще има гръмотевични бури и валежи. Все още е малко по-хладно от нормалното за сезона. В сряда и четвъртък максималните температури няма да са над 30 градуса. По морето може слабо да превали.

Има вероятност захлаждането да не се случи, предупреди климатологът.

Горещниците са на 28, 29 и 30 юли, припомни проф. Георги Рачев. Ако са много горещи, зимата ще е ужасно студено, припомни народната метеорология проф. Рачев.