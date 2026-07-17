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Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево“, „Малко Търново“ и „Калотина“

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ГКПП Калотина СНИМКА: АРХИВ

Интензивен е трафикът на входа за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия. Това съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР.

На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Малко Търново“. На тази със Сърбия трафикът на влизащите в България леки автомобили също е интензивен.

На границата с Република Северна Македония преминаването през граничните пунктове се осъществява нормално, а при преминаването за Гърция, трафикът е нормален на всички гранични преходи.

От „Гранична полиция“ припомнят, че от 30.06.2026 г. на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

Поради ниското ниво на река Дунав от 08:00 ч. на 10.07.2026 г., фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустанови работа. 

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. 

 

ГКПП Калотина СНИМКА: АРХИВ

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