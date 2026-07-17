Планирани спирания на тока в Халкидики до 24 юли

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Жителите и туристите в Халкидики трябва да се подготвят за временни прекъсвания на електрозахранването през следващите дни. Причината са планирани ремонтни и строителни дейности по електроразпределителната мрежа.

По информация на електроразпределителното дружество, прекъсванията ще се извършват по следния график:

20 юли (понеделник) – Посиди, от 08:30 до 14:00 часа, в района на входа на селището, около Thea Hotel и към Термайския залив.

21 юли (вторник) – Елани и Сивири, от 08:30 до 14:00 часа, в цялата зона на Елани и в района около Hotel Iris и минимаркет Deligiannis в Сивири.

22 юли (сряда) – Посиди, от 08:30 до 14:00 часа, в същите райони около входа на селището, Thea Hotel и крайбрежната зона.

24 юли (петък) – Елани, от 08:30 до 14:00 часа, в кварталите Б, В, Г, Д, Е, Ж и Х, както и в района на селището Зарзавацаки.

От електроразпределителното дружество призовават гражданите и туристите да планират предварително дейностите си. Подчертава се, че електрозахранването може да бъде възстановено преди обявения час, поради което всички електрически инсталации трябва да се считат за постоянно под напрежение.