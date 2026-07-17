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Планирани спирания на тока в Халкидики до 24 юли

Бойка Атанасова, Атина

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Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

Жителите и туристите в Халкидики трябва да се подготвят за временни прекъсвания на електрозахранването през следващите дни. Причината са планирани ремонтни и строителни дейности по електроразпределителната мрежа.

По информация на електроразпределителното дружество, прекъсванията ще се извършват по следния график:

20 юли (понеделник) – Посиди, от 08:30 до 14:00 часа, в района на входа на селището, около Thea Hotel и към Термайския залив.

21 юли (вторник) – Елани и Сивири, от 08:30 до 14:00 часа, в цялата зона на Елани и в района около Hotel Iris и минимаркет Deligiannis в Сивири.

22 юли (сряда) – Посиди, от 08:30 до 14:00 часа, в същите райони около входа на селището, Thea Hotel и крайбрежната зона.

24 юли (петък) – Елани, от 08:30 до 14:00 часа, в кварталите Б, В, Г, Д, Е, Ж и Х, както и в района на селището Зарзавацаки.

От електроразпределителното дружество призовават гражданите и туристите да планират предварително дейностите си. Подчертава се, че електрозахранването може да бъде възстановено преди обявения час, поради което всички електрически инсталации трябва да се считат за постоянно под напрежение.

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

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