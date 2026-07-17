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Две катастрофи блокираха пътя Созопол - Бургас

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Снимка: Pixabay

Две катастрофи са станали в петък сутрин на главния път Созопол - Бургас и значително са затруднили трафика. 

Около 8 ч. е станала верижна катастрофа преди разклона за квартал "Крайморие" в посока Бургас. Ударили са се три коли. Няма пострадали, но има сериозни материални щети, съобщи БНТ. 

Заради катастрофата в района се е образувало километрично задръстване, а движението се осъществява затруднено. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика.

Снимка: Pixabay

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