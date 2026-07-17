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Условията за туризъм в планините са добри, но в следобедните часове се очакват превалявания

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Планина СНИМКА: Пиксабей

Добри ще са условията за туризъм в планините до обяд. След това в следобедните часове се очакват превалявания. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е слънчево, но има и слаб вятър. Във високите части на Стара планина има и мъгла.

През изминалото денонощие в Планинската спасителна служба е постъпил сигнал за двама 18-годишни младежи, които са излезли на разходка в 16:00 ч. в района на с. Чифлик, община Троян. В 22:00 ч. е постъпило обаждане в службата за случая, но преди екипите да започнат акция по издирване, в 22:30 ч. са получили информация, че младежите вече са се прибрали, пише БТА.

Планина СНИМКА: Пиксабей

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