Условията за туризъм в планините са добри, но в следобедните часове се очакват превалявания

Добри ще са условията за туризъм в планините до обяд. След това в следобедните часове се очакват превалявания. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е слънчево, но има и слаб вятър. Във високите части на Стара планина има и мъгла.

През изминалото денонощие в Планинската спасителна служба е постъпил сигнал за двама 18-годишни младежи, които са излезли на разходка в 16:00 ч. в района на с. Чифлик, община Троян. В 22:00 ч. е постъпило обаждане в службата за случая, но преди екипите да започнат акция по издирване, в 22:30 ч. са получили информация, че младежите вече са се прибрали, пише БТА.