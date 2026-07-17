Временно променят движението по магистрала „Струма" край Кюстендил другата седмица

През следващата седмица за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение по АМ „Струма" в област Кюстендил, както и по част от първокласната пътна мрежа в областта, съобщиха от АПИ.

От 20 юли /понеделник/ до 24 юли /петък/, между 7 ч. и 16:30 ч., за премахване на крайпътна растителност, временно ще се променя организацията на преминаването в отсечката от 37-и до 56-км от АМ „Струма". За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът ще преминава в активната лента.

От понеделник до петък, от 7 ч. до 15 ч., поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и ползването на аварийната лента между 56-и и 86-и км на магистралата в двете посоки. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Временната организация в 30-километровата отсечка е за премахване на крайпътна растителност.

В понеделник – 20 юли, за монтаж на рекламни съоръжения движението при 75-и и 79-и км на магистралата в посока Кулата ще е в една лента. От 9 ч. до 11 ч. ще се ограничи навлизането в активната и аварийната ленти при 75-и км, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. От 11 ч. до 13 ч. преминаването при 79-и км ще се извършва в изпреварващата лента, като ограничени ще са активната и аварийната ленти.

От 20 юли до 24 юли, от 6 ч. до 17 ч. за ремонт на асфалтовата настилка поетапно ще се ограничава движението в 2-километров участък по път I-1 София - Благоевград в чертите на гр. Дупница /от 331-и до 333-и км/. Трафикът в отсечката ще се осъществява в лентата, в която не се работи.

От понеделник до петък, от 8 ч. до 17 ч., за полагане на хоризонтална маркировка трафикът по път I-1 в участъка от гр. Дупница до границата с област Благоевград /от 313-и до 356-и км/ ще се извършва поетапно в една лента.

От 20 юли до 24 юли, от 7 ч. до 15 ч., за премахване на крайпътна растителност преминаването по път I-6 ГКПП „Гюешево" - Кюстендил ще е поетапно в една лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.