Защо датчаните не използват горен ред кухненски шкафове?

Съвременните кухни на водещите датски дизайнерски студиа привличат с изчистената си визия, но това, което веднага прави впечатление е, че в голяма част от тях липсва традиционният горен ред шкафове. Тази тенденция е толкова последователна, че вече се е превърнала в разпознаваем скандинавски почерк.

Причините обаче не са само датски. Те са свързани с начина, по който през последните две десетилетия се промени кухнята като пространство.

Фото: Reform

Малките важни промени

До средата на XX век помещението за приготвяне на храна е помощно пространство, което обикновено е скрито от погледа на гостите. Отделено от дневната, то е и с много проста логика на обзавеждането - колкото повече шкафове, толкова повече място за съхранение.

В новото жилищно строителство кухнята почти винаги е част от общата дневна, обединена с трапезарията и зоната за релакс; тоест е превърната от помещение в зона, която активно участва в цялостната композиция на интериора. Именно тук датският дизайн оказва силно влияние. Вместо да третира кухнята като система от шкафове, той започва да я разглежда като продължение на дневната.

Подобна визия не е недовършена, тя изпълнява други функции

Фото: Reform

Конфигурацията е с дълъг работен плот и необичайна, празна стена отзад, в някои случаи има добавен и висок шкаф. Характерни са естественото дърво при изработката, изчистените плотове, стени с екологични растерни мазилки, липсата на „крещящи" довършителни и деокративни елементи. Този силует на зоната за готвене може да бъде интегриран в дневната много по-лесно. Ниските, недоминиращи обеми лесно се съчетават с останалото обзавеждане в общото пространство.

Фото: Jonas Bjerre-Poulsen / Reform

Култ към светлината

Не е случайно, че тази тенденция се развива именно в Северна Европа.

През значителна част от годината естествената светлина е ограничена, а архитектурата традиционно се стреми да я използва максимално ефективно. Премахването на масивния ред от горни шкафове е логично продължение на тази философия.

Освободената стена позволява светлината да прониква по-дълбоко в помещението, а погледът се движи свободно по цялата дължина на пространството. Архитектите често използват този похват, за да компенсират усещането за претрупаност в сравнително компактните градски жилища.

Функционалността не изчезва

Фото: Reform

На пръв поглед изглежда, че отказът от горните шкафове неизбежно намалява функционалността на кухнята. В действителност технологичното развитие на мебелния обков през последните години промени много организацията в долните шкафове. Дълбоките чекмеджета с пълно изтегляне, вътрешните разделители, товарните механизми и високите колони използват значително по-ефективно наличния обем в сравнение с класическите шкафове с рафтове.

Все пак, не всяка кухня има нужда от това решение