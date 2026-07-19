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Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого сва...

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На 19 юли рожден ден имат

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Николай, Пловдивски митрополит

Богдана Карадочева, певица

Иван Лечев, музикант

Проф. Николай Овчаров, археолог

Таня Христова, кмет на Габрово

Калин Каменов, кмет на Враца

Кремена Халваджиян, дизайнер и стилист

Нина Чилова, бивш министър на културата и туризма

Велислав Вуцов, треньор по футбол

Ивайло Московски, изп. директор на Българската банка за развитие (ББР) и член на УС на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ),

бивш министър на транспорта

Илинда Маркова, писателка, поетеса и преводачка

Нелко Коларов, музикант, композитор и диригент

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Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали