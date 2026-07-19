На 19 юли рожден ден имат

Николай, Пловдивски митрополит
Богдана Карадочева, певица
Иван Лечев, музикант
Проф. Николай Овчаров, археолог
Таня Христова, кмет на Габрово
Калин Каменов, кмет на Враца
Кремена Халваджиян, дизайнер и стилист
Нина Чилова, бивш министър на културата и туризма
Велислав Вуцов, треньор по футбол
Ивайло Московски, изп. директор на Българската банка за развитие (ББР) и член на УС на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ),
бивш министър на транспорта
Илинда Маркова, писателка, поетеса и преводачка
Нелко Коларов, музикант, композитор и диригент