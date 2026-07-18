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(Без)славната история на “Риск инженеринг”

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Православен календар за 18 юли, вижте кой има имен ден

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Св. мчк Иакинт в Амастрида. Св. мчк Емилиан Доростолски. Преп. Гавриилия (Папаяни)

Емилиан се родил в град Доростол (дн. Силистра) през IV в. Бил роб при един грък и тайно изповядвал Христовата вяра. Император Юлиян изпратил в този край жесток управител, който бил идолопоклонник. Той поискал гражданите да му докладват кои от тях са християни, но те не издали никого.

Тогава управителят устроил разкошно угощение за хората. Тежко било за Емилиан да слуша самохвалството на този езичник и да вижда че липсва твърдост у християните и това се превръща в позор. Затова отишъл на капището и го опустошил.

Имен ден празнуват: Емил, Емилия, Емилиян

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