До 36 градуса утре, от понеделник започва захлаждане с валежи и гръмотевични бури

През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб, в Източна България и умерен вятър от изток-югоизток.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обед в Западна, а след пладне и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планинските масиви на Западна и Централна България купестата и купесто-дъждовната облачност ще бъде значителна. На много места, главно около и следобед, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над масивите от Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части и временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°, пише БТА.

През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане; вятърът ще е от северозапад, слаб до умерен. Въздушната маса ще е силно неустойчива – ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще са значителни по количество, ще има и градушки.