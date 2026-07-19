Горещо с кратки валежи в Западна и Централна България е времето на 19 юли

Утре над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след това и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На някои места ще има условия за градушка.

Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планинските масиви на Западна и Централна България купестата и купесто-дъждовната облачност ще бъде значителна. На много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над масивите от Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части и временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.