Православен календар за 19 юли, вижте кой празнува имен ден

7 Неделя след Петдесетница - на св. Отци от 6-те Вселенски събори, Преп. Макрина. Преп. Дий

Преп. Макрина се родила в семейство с още 9 деца и получила християнско възпитание. Сгодили я за достоен младеж, но той починал и за да не измени на паметта му, избрала да живее в безбрачие. Помагала при отглеждането, възпитанието и образованието на по-малките си братя и сестри. После Макрина и майка се оттеглили в манастир. Заради живота си в строго въздържание Макрина била удостоена с дара на чудотворството.

Имен ден празнуват: Леа, Лия