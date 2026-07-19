Ограничават движението на камиони по "Тракия", "Струма" и през Кресненското дефиле

От 15,30 до 22,00 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите "Тракия" и "Струма", както и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел (п.в.) "Симитли" (при 376 км) до п.в. "Кресна" на АМ "Струма" (402 км). Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието, обясниха от пътната агенция.

Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от граничния преход "Кулата" обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в Симитли до кръстовище с път III-198 в Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

Ще бъдат осигурени две ленти за движение на автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни, посочиха от АПИ.

Ограничението не се отнася за превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за тези, които превозват опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време натовареността на движението по републиканските пътища.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик.

В петък (17 юли) в рамките на седем часа също беше ограничено движението на тежкотоварните камиони по магистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле.