Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Калотина" и "Капитан Андреево"

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) със Сърбия „Калотина" на вход за леки автомобили, както и на ГКПП „Капитан Андреево" на изход за леки автомобили, на границата с Турция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От „Гранична полиция" припомнят, че след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява в двете платна. От 8:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата с Гърция. Нормален е трафикът и на ГКПП с Република Северна Македония.