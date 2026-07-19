ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия се връща към кеша заради сривове на интернет...

Времето София 30° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23246856 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Калотина" и "Капитан Андреево"

1004
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Граница СНИМКА: pixabay

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) със Сърбия „Калотина" на вход за леки автомобили, както и на ГКПП „Капитан Андреево" на изход за леки автомобили, на границата с Турция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От „Гранична полиция" припомнят, че след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява в двете платна. От 8:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата с Гърция. Нормален е трафикът и на ГКПП с Република Северна Македония.

Граница СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали