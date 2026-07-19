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Сега става за туризъм в планините, но следобед времето се разваля

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Планина СНИМКА: Пиксабей

За момента условията за туризъм в планините са добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са от 10 до 16 градуса във високата част на планината. На повечето места има разкъсана облачност и до слаб вятър. Условията за разходка в момента са разкошни, но следобед се очаква бързо разваляне на времето, предупредиха от ПСС. Добре е в ранния следобед хората да слязат в ниската част на планината, тъй като се очакват дъжд и гръмотевични бури.

В късния следобед и вечерта вчера е имало акция в района на Петолъчката в Стара Планина, над хижа „Васил Левски". Паднал мъж с травма в таза и гърба е бил транспортиран с хеликоптер към болница. На Витоша е имало загубени хора, на които също е оказано съдействие.

Планина СНИМКА: Пиксабей

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