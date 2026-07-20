Печени круши с канела

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Шамфъстък за украса

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.



Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected]. За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ Румен Петров Снимка: Личен архив

“Предлагам бърз и изискан летен плодов десерт”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ

Круши в количество според размера на тавата,

сурови бадемови и орехови ядки,

няколко ядки печен шамфъстък за украса,

кристална захар

и цейлонска канела на вкус.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Почистваме и нарязваме крушите на едри парчета. Слагаме ги в тава и поръсваме обилно със захарта и канелата.

Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, докато захарта се разтопи и придобие светлокафяв карамелен цвят. Тогава поръсваме с бадемовите и ореховите ядки – цели или начупени на едри парчета, и разбъркваме внимателно с дървена лъжица.

Връщаме във фурната да се запекат. Поднасяме с топки сладолед, украсен с ядките шамфъстък.