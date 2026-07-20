Печени круши с канела

Шамфъстък за украса
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам бърз и изискан летен плодов десерт”, ни пише Румен Петров.
ПРОДУКТИ
Круши в количество според размера на тавата,
сурови бадемови и орехови ядки,
няколко ядки печен шамфъстък за украса,
кристална захар
и цейлонска канела на вкус.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Почистваме и нарязваме крушите на едри парчета. Слагаме ги в тава и поръсваме обилно със захарта и канелата.
Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, докато захарта се разтопи и придобие светлокафяв карамелен цвят. Тогава поръсваме с бадемовите и ореховите ядки – цели или начупени на едри парчета, и разбъркваме внимателно с дървена лъжица.
Връщаме във фурната да се запекат. Поднасяме с топки сладолед, украсен с ядките шамфъстък.