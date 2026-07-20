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На влизане през „Калотина“ и на излизане през „Капитан Андреево“ трафикът е интензивен

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ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП)  „Калотина“ на границата със Сърбия на вход за леки автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“. На границата с Турция трафикът е интензивен на изход за леки автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“. 

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични пунктове, съобщава БТА. 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи, допълват от „Гранична полиция“. От дирекцията напомнят, че от 30 юни на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост, като трафикът се осъществява в двете платна. От 10.07.2026 г., фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

 

 

 

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

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