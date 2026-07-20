Преди обед ще има дъждовни облаци в планините в Западна България, а следобед - в Източна

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Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в слънчево със слаб вятър. Температурите са между 15 и 20 градуса. В района на връх Ботев има преминаваща мъгла. В следобедните часове се очакват превалявания от дъжд в Югозападна България.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините, допълниха от ПСС на БЧК.

Според прогнозата за времето в планините преди обед над масивите от Западна, а следобед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.