Вита баница с тученица и зелен лук

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КОЙ ГОТВИ
Повечето хора познават тученицата като бурена тлъстика, тлъстиче, но не са наясно какви са ползите му за човешкия организъм, пише ни Маргарита Димитрова. По думите ѝ те са много, затова предлага вкусна рецепта с растението.
ПРОДУКТИ
500 г точени кори за баница
За плънката: 400 г тученица, 10 стръка зелен лук, 2 яйца, 200 г зряло сирене, 2 с. л. кисело мляко, 1 к. ч. олио, сол на вкус, свеж копър и магданоз
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Измиваме, почистваме от по-твърдите стъбла тученицата и я нарязваме на ситно. Посоляваме я и я оставяме за 15 минути, за да отдели част от сока си. Изстискваме я добре с ръка.
Почистваме и нарязваме лука. Смесваме двата зеленчука и ги намачкваме добре с ръка. Добавяме яйцата, натрошеното сирене, млякото и нарязаните подправки. Изсипваме и олиото, след като сме отделили от него за намазване на дъното на тавата и за поръсване на баницата преди нейното печене. Разбъркваме леко сместа и я оставяме настрани.
Вземаме първата кора и я поръсваме равномерно с 1/5 част от плънката. Завиваме кората на нестегнато руло, а самото руло навиваме на охлюв в центъра на намазнена с олио тава. По същия начин процедираме и с останалите 4 кори и плънка.
Поръсваме суровата баница с малко олио и я слагаме в предварително загрятата на максимална температура фурна. Печем баницата около 50-55 мин или до получаване на желан загар. Изваждаме я и я оставяме десетина минути да си “почине”. Сервираме я топла.