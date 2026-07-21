Вита баница с тученица и зелен лук

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КОЙ ГОТВИ

Повечето хора познават тученицата като бурена тлъстика, тлъстиче, но не са наясно какви са ползите му за човешкия организъм, пише ни Маргарита Димитрова. По думите ѝ те са много, затова предлага вкусна рецепта с растението.

ПРОДУКТИ

500 г точени кори за баница

За плънката: 400 г тученица, 10 стръка зелен лук, 2 яйца, 200 г зряло сирене, 2 с. л. кисело мляко, 1 к. ч. олио, сол на вкус, свеж копър и магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме, почистваме от по-твърдите стъбла тученицата и я нарязваме на ситно. Посоляваме я и я оставяме за 15 минути, за да отдели част от сока си. Изстискваме я добре с ръка.

Почистваме и нарязваме лука. Смесваме двата зеленчука и ги намачкваме добре с ръка. Добавяме яйцата, натрошеното сирене, млякото и нарязаните подправки. Изсипваме и олиото, след като сме отделили от него за намазване на дъното на тавата и за поръсване на баницата преди нейното печене. Разбъркваме леко сместа и я оставяме настрани.

Вземаме първата кора и я поръсваме равномерно с 1/5 част от плънката. Завиваме кората на нестегнато руло, а самото руло навиваме на охлюв в центъра на намазнена с олио тава. По същия начин процедираме и с останалите 4 кори и плънка.

Поръсваме суровата баница с малко олио и я слагаме в предварително загрятата на максимална температура фурна. Печем баницата около 50-55 мин или до получаване на желан загар. Изваждаме я и я оставяме десетина минути да си “почине”. Сервираме я топла.