На 21 юли рожден ден имат

Анри Кулев, художник и кинорежисьор
Уляна Пръмова, журналистка, бивш генерален директор на БНТ
Проф. дфн Валери Стефанов, литературен историк и критик, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, председател на Съюза на колекционерите
Владимир Ампов-Графа, поппевец, композитор и музикален продуцент
Георги Гатев, адвокат, един от защитниците на българските медици в Либия
Д-р Валентин Павлов, основател и собственик на “ЕО Дент”
Юлий Павлов, социолог, директор на Център за анализи и маркетинг
Драгомир Шолев, кинорежисьор
Стоян Радев, актьор и режисьор