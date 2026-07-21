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Вита баница с тученица и зелен лук

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На 21 юли рожден ден имат

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Анри Кулев, художник и кинорежисьор

Уляна Пръмова, журналистка, бивш генерален директор на БНТ

Проф. дфн Валери Стефанов, литературен историк и критик, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, председател на Съюза на колекционерите

Владимир Ампов-Графа, поппевец, композитор и музикален продуцент

Георги Гатев, адвокат, един от защитниците на българските медици в Либия

Д-р Валентин Павлов, основател и собственик на “ЕО Дент”

Юлий Павлов, социолог, директор на Център за анализи и маркетинг

Драгомир Шолев, кинорежисьор

Стоян Радев, актьор и режисьор

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