На 21 юли рожден ден имат

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Анри Кулев, художник и кинорежисьор

Уляна Пръмова, журналистка, бивш генерален директор на БНТ

Проф. дфн Валери Стефанов, литературен историк и критик, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, председател на Съюза на колекционерите

Владимир Ампов-Графа, поппевец, композитор и музикален продуцент

Георги Гатев, адвокат, един от защитниците на българските медици в Либия

Д-р Валентин Павлов, основател и собственик на “ЕО Дент”

Юлий Павлов, социолог, директор на Център за анализи и маркетинг

Драгомир Шолев, кинорежисьор

Стоян Радев, актьор и режисьор