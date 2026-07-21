Проф. Рачев: Студен фронт още тази нощ, от неделя пак топло

Нови валежи и градушки ни чакат следващото денонощие, а климатологът проф. Георги Рачев обясни, че около и след полунощ на много места ще има и гръмотевични бури. "Нищо чудно те да започнат и в следобедните часове. Въздухът е много влажен и неустойчив, така че бързо се развиват клетки на купестодъджовни облаци", каза той в прогнозата си по Би Ти Ви.

Студен фронт ще мине през страната ни тази нощ и утре рано сутринта. Заради антициклон се очаква времето да захладнее през уикенда и по Черноморието.

Температурите са по-ниски от нормалните за втората половина на юли в Централна Европа - в Прага е 23 градуса, Варшава - 22 градуса, Берлин - 20 градуса, Осло - 19 градуса, Хелзинки - 14 градуса.

Температурите в България също ще спаднат, като прогнозата за събота е минимална 12 градуса, максимална 24 градуса в София.

"От неделя започва период, който ще продължи до 5 август, в който ще бъде относително скучно - високи сутрешни и обедни температури. Ще навлезем в българска топла вълна, без крещящи високи температури, ще бъде равно и топло за сезона. Ще бъде и сухо, което е много добре за хората с реколта", каза проф. Рачев.

В най-студените дни, които ни чакат, температурите в Пловдив ще са около 24 градуса, но и там от неделя максималните температури ще са около 33 градуса.

На Черноморието на север ще има по-голяма динамика, докато на юг ще е по-топло, обясни проф. Рачев.