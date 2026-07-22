Маслени бисквити с лимонов крем

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КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова изпраща рецепта за вкусни сладки с лимонов крем, които са подходящи и за малки, и за големи.

ПРОДУКТИ

200 г брашно, 125 г масло, 100 г пудра захар, 1 жълтък, 1 ч. л. ванилов екстракт, 1 ч. л. лимонов сок, настъргана кора от 1 лимон

За крема: 130 мл прясно мляко, 40 мл лимонов сок, 50 г захар, 20 г нишесте лимон/ванилия, 1 жълтък, 1 с. л. масло, кора от 1 биолимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме маслото с пудрата захар до пухкав крем. Добавяме жълтъка, ванилията, лимоновия сок и кората. После постепенно слагаме брашното и омесваме меко тесто. Оставяме го в хладилника за малко да стегне.

Разточваме тестото и изрязваме бисквити с формички. На половината от бисквитите правим дупка в средата с подходящо приспособление. Изпичаме в загрята фурна на 180°C за около 10-12 минути.

Приготвяме крема, докато те се пекат - загряваме млякото със захарта и лимоновия сок. Отделно разбиваме жълтъка с нишестето и после ги смесваме. Връщаме на котлона и бъркаме, докато се сгъсти. Накрая добавяме маслото и лимоновата кора.

Слагаме по малко крем върхи бисквитите, след като всичко изстине.