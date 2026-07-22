Съвременните градини и придомови пространства изискват решения, които съчетават функционалност, естетика и издръжливост. Собствениците на къщи, парцели или тераси често се сблъскват с проблема за защитата на пространството от капризите на времето, подреждането на инструменти и оборудване, както и с възможността за удължаване на сезона за отглеждане на растения. Променящите се атмосферни условия, интензивното слънцегреене или внезапните валежи правят обикновеното съхранение на предмети в гаража или на открито не винаги достатъчно. Именно нуждите на клиентите – защита, ред и комфорт при ползването на пространството – станаха отправна точка за създаването на марката CoverTech.

CoverTech – какво представлява и с какво се занимава

CoverTech е собствена марка на полската фирма Garden Way, предлагаща продукти за дома и градината, които отговарят на реалните предизвикателства на потребителите. Профилът на дейността обхваща градинска архитектура, защита от дъжд, сняг и слънце, както и функционално оползотворяване на пространството. Продуктите на CoverTech подпомагат както ежедневните дейности в градината, така и реализирането на градинарските хобита. Оранжериите позволяват удължаване на сезона за отглеждане, навесите за тераси и козирките над вратите предпазват от лошо време, а беседките и навесите са удобно място за съхранение на вещи или за отдих.

Какво предлага CoverTech

Офертата на CoverTech обхваща широка гама от продукти, сред които:

градински оранжерии;

покрития за тераси и входове;

беседки;

гаражни навеси;

навеси над врати;

пластмасови къщички;

градински шкафове;

капаци за кошчета.

Тези продукти позволяват да се организира пространството по-добре и да се защити от атмосферните условия.

Градински оранжерии CoverTech

Оранжериите CoverTech съчетават здравината на алуминия и поликарбоната с добре обмислен дизайн, който улеснява отглеждането на растения през цялата година. Допълнителните аксесоари, като рафтове, маси или механизми за отваряне на прозорци, позволяват да се приспособят към индивидуалните нужди на всеки градинар.

Алуминиева оранжерия Azalia 1,9 x 2,5 m CoverTech

Навеси за тераси CoverTech

Навесите CoverTech превръщат терасата или балкона в удобно място независимо от времето. Благодарение на тях можете безпрепятствено да прекарвате време на открито, а конструкцията се адаптира както към частни градини, така и към търговски обекти.

Поликарбонатен сенник за тераса Nevada 3,05 x 4,36 m CoverTech антрацит

Беседки и гаражни навеси CoverTech

Беседките и навесите CoverTech са практично решение за всяка градина – могат да служат като място за съхранение на оборудване, защита на автомобила или пространство за отдих. Тяхната стабилна конструкция съчетава функционалност

и естетика.

Поликарбонатен сенник за тераса Nevada 3,05 x 4,36 m CoverTech антрацит

Навеси над врати CoverTech

Навесите над вратите от марката CoverTech предпазват входовете от дъжд и слънце, като същевременно придават елегантен характер на сградите. Те са проектирани така, че да се вписват в различни архитектурни стилове и да улесняват ежедневното ползване на входа.

Сенник за врата Lubeka 100 x 150 cm CoverTech антрацит

Пластмасови къщички, градински шкафове и капаци за кошчета

Пластмасовите къщички, градинските шкафове и корпуси за кошове на CoverTech създават цялостна серия от решения за поддържане на реда около къщата и в градината. Пластмасовите къщички предлагат практично пространство за съхранение на инструменти и аксесоари. Градинските шкафове позволяват лесно да подредите сезонното оборудване. Корпусите за кошчета пък дават възможност да скриете контейнерите за отпадъци, като осигуряват подреден вид на градината.

Garden Way – полската компания, стояща зад марката CoverTech

Garden Way е полска компания, която се концентрира над разработването и дистрибуцията на собствени марки, включително CoverTech, Store Boss, Jump Hero и Garden Point. Продуктите на тези марки се произвеждат по поръчка на Garden Way, а всички процеси – от проектирането до подбора на материалите – се контролират в съответствие с указанията на компанията, което позволява поддържането на последователни стандарти за качество и функционалност.

В България продуктите на собствените марки на Garden Way се предлагат изключително в официалния онлайн магазин gardenway.bg, който е единственият канал за продажби на дребно за крайни клиенти. Благодарение на този модел компанията може да гарантира не само високото качество на предлаганите решения, но и пълен контрол върху наличността и съответствието на продуктите с очакванията на клиентите.

Магазинът gardenway.bg – единственият канал за продажби в България

В България продуктите на марката CoverTech се предлагат изключително в магазина gardenway.bg, собственост на „Garden Way“ ООД. Магазинът е лидер в продажбата на градинска архитектура, градински къщички и градински мебели, а високите оценки на клиентите и положителните отзиви в сайтове като Trustpilot потвърждават надеждността и качеството на обслужването. Това е единственото място, където можете да закупите пълната гама на CoverTech, с гаранция за съответствие с проектите и стандартите на марката.

Обобщение

Марката CoverTech предлага цялостни решения за дома и градината, съчетаващи функционалност, издръжливост и естетика. Сред продуктите са оранжерии, навеси за тераси и входове, беседки, гаражни навеси, козирки над врати, пластмасови къщички, градински шкафове и корпуси за кошчета, които отговарят на нуждите от защита на пространството, подпомагане на отглеждането на растения и поддържане на реда. Продуктите на CoverTech се справят отлично както в малки, така и в големи пространства, като осигуряват удобство, безопасност и подреденост на околната среда.