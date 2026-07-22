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На 22 юли рожден ден имат

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Пламен Шукюрлиев, дипломат

Поля Станчева, журналистка, бивш генерален директор на БНР

Серафим Бързаков, олимпийски вицешампион и двукратен световен шампион по борба

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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