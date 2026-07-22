Симеон Матев: Силен вятър, гръмотевици и градушки като орех на изток днес

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В петък се очаква ново захлаждане, на Мусала може да превали и сняг

Гръмотевични бури с проливни валежи и условия градушки се очакват днес следобед в Източна България. Особено ако сте по крайбрежието на морето - укрепете нещата, защото силният вятър е също доста опасен и е възможно да има поражения.

Това предупреди синоптикът Симеон Матев по Нова тв.

Не са изключени градушки с големината на орех в Източни Родопи и на изток от линията Шумен-Ямбол, по Черноморието. Както и всички опасни явления, свързани с гръмотевични бури.

Оранжев е кодът, и лилав да сложим, няма да е грешка, защото гръмотевичната буря, която тази сутрин премина над София, пъпли на изток и ще стигне там точно когато е прегрева от слънчевите лъчи и това ще усили допълнително този процес, обясни той. Процесът ще приключи около полунощ, най-късно в Североизточна България.

Очакват ни бързи и интензивни валежи, на места 40 до 60 л на кв. м, каквито имаме от началото на седмицата няколко вече.

Около 5 часа тази сутрин в София се разрази силна гръмотевична буря, по-късно през деня пак ще превали.

В Петрич снощи се разрази силна буря, с пориви на вятъра над 80 м в час. Включена е била системата BG-ALERT.

Бурята започнала внезапно, но не е била продължителна - 10-15 минути. Има много паднали и дори изкоренени дървета, ангажирани са всички екипи на общината по разчистване на щетите.

35 хиляди мълнии е имало в понеделник. Днес засега са само 3000, но Причината е взаимодействието на циклоните Кери и Мориц, които се насочват над нашата част на континента.

В петък се чака нов процес, така че динамиката на времето е голяма. Тогава се очаква нова порция студ, през деня максималните температури в София може да не минат 20 градуса, каза той. На Мусала има условия да превали и сняг, предупреди Матев.

Основните валежи ще са в петък, в събота по Черноморието ще е мрачно и ще превалява, но следобед и там слънцето ще се усмихне, допълни Матев. Няма да е толкова страшно, всеки ден ще може да се направи по малко плаж, въпреки облаците, успокои той.

В неделя времето ще се успокои и следващата седмица ще се затопли съществено и температурите ще са летни. Но в понеделник, вторник и сряда на запад ще е по-променливо.

Захлаждане и валежи има и в Гърция.

След 7-8 август температурната аномалия на Балканите ще е над нормата и ни очакват истински летни горещини.