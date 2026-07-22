Интензивен трафик на ГКПП "Калотина", към Гърция движението е спокойно

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Калотина“ към 6 часа тази сутрин, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.
На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили. На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили.
На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От 10 ч на 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.
От 10 ч на 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България.
Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Трафикът е нормален и на всички ГКПП с Република Северна Македония.