Интензивен трафик на ГКПП "Калотина", към Гърция движението е спокойно

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Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Калотина“ към 6 часа тази сутрин, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили. На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От 10 ч на 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

От 10 ч на 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на всички ГКПП с Република Северна Македония.