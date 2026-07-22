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За 3 часа са възможни затруднения при купуването на винетки тази нощ

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е-винетки СНИМКА: Архив

Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти днес от 22 ч до 1 ч на 23 юли (четвъртък) заради извършване на актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително винетка и маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Още на 10 юни т.г. от АПИ предупредиха за възможни затруднения при закупуването на маршрутни карти и винетки. Тогава също бяха извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, припомня БТА.

е-винетки СНИМКА: Архив

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