Утре ще бъде слънчево преди обяд, а следобед се очакват краткотрайни валежи

Слънчево време ще преобладава утре преди обяд, а около и следобед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Краткотрайни валежи се очакват на места в Централна Северна България, източните и планинските райони. На отделни места ще има и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, а следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София – около 26 градуса.

През нощта валежи и гръмотевици все още ще има в източните райони, но до сутринта ще спрат. Облачността ще продължи да се разкъсва и намалява от запад и в по-голямата част от страната ще се установи предимно ясно време.

В сутрешните часове главно над Централна Северна и Източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще остане малко под средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта над северното крайбрежие се очакват ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и следобед ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали за кратко.

По крайбрежието ще духа умерен северозападен вятър, който следобед по Южното Черноморие ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Морската вода е с температура 25–26 градуса, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, на отделни места придружени от гръмотевици, се очакват главно в Рило-Родопската област.

Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра – около 14 градуса.

В петък с умерен северозападен вятър, а в източната половина на страната – север-североизточен, ще нахлува хладен въздух. Преди обяд ще има слънчеви часове, но следобед и до полунощ на много места в страната ще се развие купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици, като на места има повишена вероятност временно да бъдат интензивни.

Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18–20 градуса в западните райони до 28–29 градуса в югоизточните.

В събота ще преобладава слънчево време. Следобед над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито, пише БТА.