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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

“В унисон с лятното настроение предлагам вариация на хавайска кремсупа от манго. Приготвя се бързо и лесно и ще се хареса на любителите на по-екзотичните вкусове”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

3 броя добре узряло манго (около 3 ч.ч. нарязано на кубчета), 100 г цедено кисело мляко, 1/2 ч.ч. кокосово мляко, 1/2 ч.ч. прясно мляко (най-добре пълномаслено), 3 с.л. сок от лайм, 1 с.л. мед, 2 ч.л. настъргана кора от лайм, 1 малка люта чушка, 7-8 листа мента, 1/2 ч.л. сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме месестата част на мангото (без кората и костилката) в купа, блендер или кухненски робот. Добавяме останалите продукти и пасираме или смиламе до гладка смес.

Разреждаме по желание с 1/2 или 1 и 1/2 ч.ч. вода до желаната консистенция. Слагаме в хладилник за няколко часа да се охлади и да се смесят вкусовете.

Изваждаме и вече изстудена я разбъркваме, посоляваме допълнително, ако има нужда, и сервираме в купички. По желание украсяваме с кокосово мляко, физалис и стръкче розмарин.