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На 23 юли рожден ден имат

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На 23 юли рожден ден имат

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Проф. Людмил Георгиев, психолог и политик

Живко Колев, поет, продуцент и режисьор

Данчо Лазаров, бивш президент на Българската федерация по волейбол

Илиян Пищиков, бивш треньор по лека атлетика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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