На 23 юли рожден ден имат

Проф. Людмил Георгиев, психолог и политик
Живко Колев, поет, продуцент и режисьор
Данчо Лазаров, бивш президент на Българската федерация по волейбол
Илиян Пищиков, бивш треньор по лека атлетика
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Проф. Людмил Георгиев, психолог и политик
Живко Колев, поет, продуцент и режисьор
Данчо Лазаров, бивш президент на Българската федерация по волейбол
Илиян Пищиков, бивш треньор по лека атлетика
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