Ограничават движението на камиони по "Тракия", "Струма" и през Кресна в петък и неделя

В петък и неделя движението на тежкотоварните камиони по магистралите "Тракия" и "Струма", и през Кресненското дефиле, ще бъде ограничено за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Това съобщават от пресцентъра на АПИ.

Ограничението се отнася за камиони над 12 тона и ще важи и за двете посоки на движение на магистралите. В района на Кресненското дефиле се ограничава отсечката от пътен възел "Симитли" (376 км) до граничния пункт "Кулата".

Промяната се прави, за да се ограничат предпоставките за катастрофи заради неправилно изпреварване, както и за да не се образува колона от камиони в пиковите часове, когато има най-голям трафик към Гърция и Черноморието.

В петък – 24 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч.

В неделя – 26 юли: от 15:30 ч. до 22 ч.

През това време шофьорите, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6. За пътуващите към и от "Кулата" обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в гр. Симитли до кръстовище с път III-198 в гр. Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми, поясняват от АПИ.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден неделя - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.