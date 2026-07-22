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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23267734 www.24chasa.bg

Променят движението на "Тракия" към София заради авариен ремонт на настилката

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Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

На 23 юли (четвъртък) променят организацията на движението при 10-и км на магистрала "Тракия" към София. Причината е авариен ремонт на пътната настилка и премахване на излишна растителност, съобщават от пресцентъра на АПИ.

Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват между 6:30 ч. и 12:30 ч., като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта, до 90 км/ч.

Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

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