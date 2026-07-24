Миди с бира, чесън и девесил

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
Анелия Терзиева изпраща лятна и вкусна рецепта.
ПРОДУКТИ
1 кг пресни миди с черупки
1 чаша (около 200 - 250 мл) светла бира
3 - 4 скилидки чесън
20 г краве масло
1 връзка пресен девесил
2 - 3 с.л. олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме мидите със студена вода и ги почистваме добре от пясъка и водораслите. Премахваме конците, които стърчат от черупките. Изхвърляме всички миди, които са със счупени черупки или са вече отворени.
Запържваме чесъна в дълбока и широка тенджера с капак, колкото да отвори аромата си.
Изсипваме почистените миди директно в тенджерата при чесъна. Наливаме бирата и добавяме ситно нарязания пресен девесил.
Затваряме с капак и оставяме да се задуши. Мидите са готови, когато черупките им се отворят напълно, което се получава за около 5 - 6 мин. Накрая добавяме маслото и разбъркваме добре за още 1 минута, докато се разтопи и направи соса кадифен и плътен. При нужда добавяме щипка сол и черен пипер.
Изхвърляме всички миди, които не се отворят след задушаването!