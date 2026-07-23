До 1,30 ч след полунощ и повече рейсове пуска Община Пловдив за HILLS OF ROCK този уикенд

Те ще извозват от района на Гребната база към различните квартали на града

Допълнителни автобуси пуска пловдивската община за трите вечери на предстоящия HILLS OF ROCK този уикенд, информират от градската управа. По същия начин вървяха рейсове и на отминалия преди дни PHILLGOOD, но сега щели да са повече.

Рейсовете с номера 10, 15, 17 и 37 ще обслужват посетителите с допълнителни курсове между 00:30 и 01:30 часа след полунощ. Те ще извозват от района на Гребната база към различните квартали на Пловдив, като ще се движат на кратки интервали и на практика ще изпълняват ролята на своеобразни шатъли след концертите.

Както и през миналия уикенд, временната начална и крайна спирка ще бъде разположена на ул. „Владивосток", след бившия Спортен диспансер. Входът на автобусите ще се осъществява през ул. „Ясна поляна", а изходът – през бул. „Шести септември".

Увеличеният брой автобуси е част от организацията на Община Пловдив за по-бързо и комфортно извозване на посетителите и за намаляване на натоварването на автомобилния трафик в района след приключването на концертите.

Ето маршрутите:

Линия 10:

Маршрут: Ресторант „Миконос" - жк „Тракия" А13 - временна спирка №1 – ул. „Владивосток", преди ресторант „Миконос", ляв завой по бул. „Шести септември", спирка №240 – бул. „Шести септември"(юг), десен завой по ул. „Копривщица" запад, спирка №241 – ул. „Копривщица" №41, ляв завой по бул. „Свобода", спирка №245– бул. „Свобода"(юг), десен завой по бул. „В. Априлов", спирка №246 – Мальовица (запад), ляв завой по ул. „Захари Стоянов", спирка №154 – у-ще „Антим I", ляв завой по ул. „Гладстон", спирка №247 – Синдикален дом, спирка№248 – Градска градина, спирка №249– подлеза на „Централна поща"(юг), по бул. „Княгиня Мария Луиза", спирка №250 – срещу „Папараци", десен завой по бул. „Източен", спирка №251 – бул. „Източен" 1 (запад), спирка№232 – бул. „Източен" №51, по бул. „Менделеев", спирка №252 – поделение ВКР, спирка №104 –срещу Мотоцентър, ляв завой по бул. „Освобождение", спирка№105– магазин „Мебелна къща", спирка №253 – жк „Тракия" бл.202 „Люляк", ляв завой по ул. „Димитър Ризов", десен завой по ул. „Поручик Ботев", спирка №70 – ресторант „Каменград", спирка №405- срещу магазин „Алфина", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Съединение", спирка №108 – срещу магазин „Детски свят", спирка №109 – жк „Тракия" бл.150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански", спирка №111 – срещу Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски", дeсен завой по ул. „Княз Борис I", спирка №113 – срещу СОУ „Черноризец Храбър", ляв завой по ул. „Кудоглу", спирка №114 – жк „Тракия" бл.265, десен завой по ул. „Георги Цариградски", спирка №1009 – жк „Тракия" А13 - последна.

Линия 15:

Маршрут: Ресторант „Миконос" – ИЗК „Марица" - временна спирка №1 – ул. „Владивосток", преди ресторант „Миконос", ляв завой по бул. „Шести септември", спирка №240 – бул. „Шести септември" (юг), десен завой по ул. „Копривщица" №41, спирка №241 – ул. „Копривщица" №41, ляв завой по бул. „Свобода", спирка №245 – бул. „Свобода" (юг), ляв завой по бул. „Васил Априлов", спирка №317 – бул. „Васил Априлов" срещу ІІ-ро РПУ, десен завой по бул. „Шести септември", спирка №116 – II ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго", спирка №118 – срещу пл. „Съединение", ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител", спирка №48 – Водна палата, спирка №49 – Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови" (изток), десен завой по ул. „Брезовско шосе, спирка №224 – ул. „Брезовско шосе" 12В, спирка №225 – базар „Илиянци", спирка №226 – ЕАЗ на ул. „Брезовско шосе", спирка №267 – магазин „Деком", спирка №1020 – ИЗК „Марица" – последна.

Линия 17:

Маршрут: Ресторант „Миконос" – жк „Тракия" А13 - временна спирка №1 – ул. „Владивосток", преди ресторант „Миконос", ляв завой по бул. „Шести септември", спирка №240 – бул. „Шести септември" (юг), ляв завой по бул. „Копривщица" – запад, спирка №372 – бул. „Копривщица" (срещу денонощното), десен завой по бул. „Марица", спирка №373 –„Марица 1" (юг), спирка №374 – „Марица 2" (юг), десен завой по бул. „Васил Априлов", спирка №451 - бул. „В. Априлов" №85, спирка №312 – ресторант „Шери", спирка №246 – Мальовица (запад), спирка №328 – ВМИ, спирка №329 – Копчето, десен завой по бул. „Хр. Ботев" спирка №188 – срещу „Централна гара", спирка №189 – срещу Въздушен мост, спирка №190 – Младежки хълм, ляв завой по ул. „Коматевско шосе", ляв завой по бул. „Н. Вапцаров", спирка №191 – кафе „Мираж", спирка №192 – срещу „Белия дом", спирка№193 – „Камела", спирка №194 – срещу баня „Русалка", спирка №60 – I-во РПУ –„Тухлата", спирка №61 – II-ра Градска болница, спирка №62 – зала „Олимпиада", десен завой по ул. „Индустриална", спирка №63 – срещу завод „Флавия", ляв завой по бул. „Кукленско шосе", спирка №65 – пред „Крепежни изделия", спирка №502 – ВУСИ, спирка №66 – пред „Топливо", по надлез „Родопи" към бул. „Санкт Петербург", спирка №330 – Поделението, десен завой по бул. „Менделеев", спирка №252 – поделение „ВКР", спирка №104 – срещу Мото център, спирка №357 – Авио музей, ляв завой по бул. „Цар Симеон", ляв завой по ул. „проф. Цветан Лазаров", спирка №413 – срещу „Оптикоелектрон", десен завой по ул. „Съединение", спирка №107 – жк. „Тракия" срещу бл. 208, спирка №108 – срещу магазин „Детски свят", спирка №109 – жк. „Тракия" бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански", спирка №111 – срещу Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски", десен завой по ул. „Княз Борис I", спирка №113 – срещу СОУ „Черноризец Храбър", ляв завой по ул. „Кудоглу", спирка №114 – жк. „Тракия" бл. 265, десен завой по ул. „Георги Цариградски", спирка №1009 - жк. „Тракия" А13 – последна.

Линия 37:

Маршрут: Ресторант „Миконос"– завод „Флавия" - временна спирка №1 – ул. „Владивосток", преди ресторант „Миконос", ляв завой по бул. „Шести септември", спирка №240 – бул. „Шести септември" (юг), ляв завой по бул. „Копривщица" – запад, спирка №372 – бул. „Копривщица" срещу денонощното барче, десен завой по бул. „Марица", спирка №373 – „Марица 1" (юг), спирка №374 – „Марица 2" (юг), десен завой по бул. „Васил Априлов", спирка №451 - бул. „В. Априлов" №85, ляв завой по бул. „Шести септември", спирка №116 – II-ро ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго", спирка №118 – срещу пл. „Съединение", десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител", спирка №10 – Тунела - север (запад), спирка №11 – Тунела - юг (запад), спирка №12 – хотел „Тримонциум", спирка №13 – ПУ „Паисий Хилендарски" (стара сграда), направо по бул. „Найчо Цанов", спирка №375 – надлез „Родопи", десен завой по ул. „Даме Груев", спирка №376 – „Даме Груев", спирка №377 – „Събота пазар", ляв завой по бул. „Македония", спирка №369 – бул. „Македония", ляв завой по ул. „Скопие", спирка №440 – кръстовище „Скопие"/„Горно Броди", спирка №276 – ул. „Скопие", спирка №379 – НАП, десен завой на бул. „Кукленско шосе", спирка №503 – срещу автосервиз „Пенев", спирка №324 – срещу „Фин Тех Маш", десен завой по ул. „Индустриална", спирка №286 – срещу „Метални конструкции", спирка №325 – завод „Флавия" – последна.

Припомняме, че тази година входът за концертите и на HILLS OF ROCK ще бъде откъм зала „Чайка".