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Камион се обърна след удар с кола на АМ "Тракия" край Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Катастрофата на 138 км на АМ "Тракия" в платното за Бургас. Снимки: ФБ

Камион и лек автомобил са се ударили на АМ "Тракия" на 138 км до Пловдив, по–голямото превозно средство е минало през мантинелата и се е обърна в канавката. За щастие няма сериозно пострадали, уточниха от полицията. Другата кола е спряла в аварийната лента. Двата автомобила са с чуждестранни регистрации.

Катастрофата е станала  към 16 ч. в посока Бургас. Водачите са тествани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни. Движението в участъка на произшествието не е възпрепятствано, на място има полицейски екипи.

Катастрофата на АМ "Тракия" до Пловдив.
Катастрофата на АМ "Тракия" до Пловдив.

Катастрофата на 138 км на АМ "Тракия" в платното за Бургас. Снимки: ФБ
Катастрофата на АМ "Тракия" до Пловдив.

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