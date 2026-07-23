Обявиха жълт код за валежи в 10 области за 24 юли, очакват се нови бури и градушки

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Жълт код за интензивни валежи бе обявен в 10 области за 24 юли. Очакват се отново гръмотевични бури, градушки и силен вятър.

За утре предупредителен жълт код за интензивни валежи е в сила за 10 области – София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Разград, Търговище и Шумен.

На места ще паднат до 35 литра на квадратен метър. В райони от Североизточна България се очаква и временно усилване на вятъра с пориви около 54 км/ч.

През последните дни силни бури връхлетяха черноморието. Силният вятър и проливният дъжд причиниха разрушения в хотели и ваканционни комплекси, като поривите буквално отнесоха части от тераси и леки конструкции. Басейни се напълниха с шезлонги и отломки, а на много места има изпочупени съоръжения, паднали клони и наводнени площи.