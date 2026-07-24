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На 24 юли рожден ден имат

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Росен Петров, сценарист, тв водещ, бивш депутат

Проф. Валерия Фол, историк, траколог

Дариана Генова, председател на фондация “Генко Генов”

Зинаида Златанова, бивш вицепремиер и министър на правосъдието и бивш ръководител на Представителството на ЕК в България

Иван Иванов, бивш председател на КЕВР

Драгомир Заков, посланик на България в Дания, бивш министър на отбраната

Здравка Евтимова, писател и преводач

Константин Баждеков, бивш изпълнителен директор на ФК “Левски”

Проф. Минко Балкански, физик, президент на фондация “Миню Балкански”

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