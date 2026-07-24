На 24 юли рожден ден имат

Росен Петров, сценарист, тв водещ, бивш депутат
Проф. Валерия Фол, историк, траколог
Дариана Генова, председател на фондация “Генко Генов”
Зинаида Златанова, бивш вицепремиер и министър на правосъдието и бивш ръководител на Представителството на ЕК в България
Иван Иванов, бивш председател на КЕВР
Драгомир Заков, посланик на България в Дания, бивш министър на отбраната
Здравка Евтимова, писател и преводач
Константин Баждеков, бивш изпълнителен директор на ФК “Левски”
Проф. Минко Балкански, физик, президент на фондация “Миню Балкански”