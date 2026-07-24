Хладно с облаци и дъжд тук-там през почивните дни

В понеделник се очакват и гръмотевични бури, от вторник започва продължителен сух и горещ период

Хладно с облаци и валежи тук-там ще е през почивните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В петък сутринта температурите ще бъдат от 14 до 19 градуса, в западните полета до 12-13, по Черноморието до 18 градуса. Денят ще започне с облаци над България и превалявния в югозападните райони. През деня облаците ще се уплътняват с валежи над западните и централните райони. Следобед ще вали и по Черноморието. Очакваните количества са до 20 л/кв. м. В районите около Монтана и

по линията Пазарджик - Пловдив са възможни градушки

По високите части на планините ще духа до умерен вятър от север със скорост до 25 км/ч. Максималните температури ще са от 21 до 26, по Черноморието до 27 градуса. За София очакваната минимална температура е 14, а максималната - 21-22 градуса.

В събота сутринта температурите ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед ще превалява по Черноморието, а на запад ще има значителна облачност. Следобед от запад на изток облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. За София очакваната минимална температура е 11, а максималната 25 градуса.

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито с превалявания преди обед. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.

Вълнението ще е от слабо до умерено

Над планините ще е облачно. Преди обед над 2500 м са възможни слаби превалявания от сняг. Вятърът над 2500 м ще е от север с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 4 до 7, а на 1500 м - от 14 до 17 градуса.

В неделя сутринта температурите ще бъдат от 11 до 17 градуса. Преди обед ще е слънчево. Следобед от запад ще се заоблачи и през нощта в крайните северозападни райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса. За София очакваната минимална температура е 13, а максималната 31 градуса. По Черноморието - предимно слънчево. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29 градуса. Температурата е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо.

Над планините ще се развие купеста облачност

в следобедните часове с превалявания късно следобед над Западна Стара планина. Максималните температури над 2500 м ще са от 14 до 16, а на 1500 м от 21 до 24 градуса.

В понеделник превалявания и гръмотевични бури се очакват следобед в западните и северните части от страната. През нощта срещу вторник ще превали и по Черноморието. От вторник започва продължителен сух и горещ период.