Православен календар за 24 юли, вижте кои са имениците

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Св. вмчца Христина. Св. мчци князе Борис и Глеб

Св. вмчца Христина била родом от гр. Тир. Баща бил известен като жесток езичник. Когато пораснала, Христина сама стигнала до познанието на истинския Бог.

После познала и богочовека Христа и започнала да му се моли. Веднъж Христина счупила домашните идоли и ги изхвърлила през прозореца. Баща се разгневил и я подложил на страшни изтезания. Младата мъченица с непоколебима твърдост изтърпяла всичко. Христина била хвърлена в тъмница и накрая прободена с копия.

Имен ден празнуват Кристиан, Кристин, Кристиян, Христин, Кристина, Кристиана, Кристияна, Кристия, Христина

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