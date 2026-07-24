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Георги Рачев: Мазна жега до 7-8 август

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Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

От 34 до 39 градуса - доста продължително затопляне, се очаква от сряда. Ще се заредят тези влажни и топли сутрини - "мазна жега", му казваха старите хора, когато организмът няма как да се освободи от тази горещина. Това е прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев, която той направи по Би Ти Ви.

В понеделник и вторник се очаква леко захлаждане и неустойчиво време, но от сряда у нас ще нахлуе топлата въздушна маса от Европа. Във Франция и Испания продължава да е горещо. В Южна Франция очакват с тонове по-малко пшеница заради жегите и отчитат втория по големина пожар, избухнал там за 100-годишен период. В Париж градусите са над 36.

Днес и през уикенда валежите в Западна България няма да са чак толкова много, те ще са повече в Южна България. В планините на височина над 2500 м туристите трябва да са добре екипирани, да не са по чехлички и маратонки. Чак ушанка няма да е необходима, но шапчица ще трябва, защото прогнозата за утре е температурата на Мусала да стигне до минус един градус, обясни Рачев.

След вторник обаче по прогнози горещото време ще се задържи до 7-8 август. Месец август по начало е с най-малко валежи, най-постоянно е времето, повече суша. В Пловдив затоплянето започва от следващата събота с 34-37 градуса и ще е с влажни тропични нощи с температури над 20-21 градуса.

Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

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