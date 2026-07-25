Шкафът за баня: две решения на проблема със съхранението



В модерното жилище банята трябва да изглежда елегантна и подредена и същевременно да осигурява място за съхранение. В повечето случаи на това изискване отговорът е шкафът под мивката. Изборът между конзолен и стоящ модул е не е само стилистичен, по-скоро е отговор на специфичните нужди на помещението, начин на използване на банята и навиците на обитателите на апартамента.

Конзолният шкаф: визуална лекота за сметка на обема

Окачените модули се монтират директно към стената, без да имат опора на пода. Най-голямото им предимство е усещането за пространство, което дават, а при правилно изпълнен монтаж под шкафа може да се почиства много по-лесно.

От друга страна, когато обемът до пода не се използва, това лишава банята от още един рафт за съхранение. Също така не всяка лека преградна стена е подходяща за монтаж без допълнително укрепване. Ако изборът падне върху конзолен модел, трябва да се изгради носеща конструкция преди монтажа на плочките. Трябва да се вземе предвид, че дизайнерската мивка от технически камък или стъкло допълнително отежнява конструкцията.

Стоящият шкаф остава класическото решение

Причина е съвсем проста– пълният обем между умивалника и пода е използваем. В такъв корпус има много място за съхранение. Това го прави подходящ за семейни бани, жилища без отделно складово пространство или домакинства, в които банята трябва да побере повече от ежедневната козметика.

Недостатъкът е свързан най-вече с контакта с пода. В зоните с висока влажност качеството на материалите и доброто уплътняване са особено важни. При попадане на вода под шкафа или около ръбовете на корпуса рискът от повреди се увеличава.

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В голяма част от съществуващия жилищен фонд баните са малки и със стени, които не са проектирани за конзолни мебели. Водопроводните изводи, сифоните и конструкцията на стените често са предвидени за стоящи мебели и при ремонт просто се закупува нов модел със същия силует. Смята се, че те са по-подходящи заради големия си обем, като място за съхранение не само на козметика, но и на кърпи, препарати и тоалетна хартия.

За сметка на това при новото строителство и ремонтите от по-висок клас, конзолните шкафове са по-честият избор. Основната причина е философията на обитаване, която интериорните специалисти налагат: банята не е отделно помещение, а част от общата концепцията на жилището - изчистени линии, по-малко визуален шум и лесна поддръжка.