Сняг падна на Мусала посред лято

Застудяването, което обхвана страната днес, достигна и до най-високите части на Рила. На връх Мусала заваля сняг, след като температурите се понижиха достатъчно, за да превърнат дъжда в снеговалеж.

Снеговалежът на 24 юли е поредно доказателство колко променливо може да бъде времето в българските планини. Туристите, които се отправят към високите части на Рила, да бъдат подготвени за внезапни промени в условията, ниски температури, силен вятър и ограничена видимост.

По-рано от планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че следобеда се очакват валежи по планините

Сутринта температурите в планините бяха между 5 и 15 градуса, във високите части имаше умерен вятър, като прогнозата беше времето следобед да се влоши.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.