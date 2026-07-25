На 25 юли рожден ден имат

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Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет

Проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК

Иван Алексиев, кмет на Поморие

Ангел Костов, помощник-директор на “Административно-стопанска дейност” в УМБАЛ “Софиямед”

Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

Сашо Диков, журналист и тв водещ

Евгения Атанасова, журналистка

Боян Чуков, международен анализатор

Мариела Папазова, историк, директор на Националната гимназия за древни езици и култури “Св. Константин-Кирил Философ”

Къци Вапцаров, тв водещ, продуцент и режисьор

Александър Стефанов, скулптор и художник

Никола Филчев, бивш главен прокурор

Панайот Рейзи, бивш кмет на Созопол