На 25 юли рожден ден имат

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет
Проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК
Иван Алексиев, кмет на Поморие
Ангел Костов, помощник-директор на “Административно-стопанска дейност” в УМБАЛ “Софиямед”
Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители
Сашо Диков, журналист и тв водещ
Евгения Атанасова, журналистка
Боян Чуков, международен анализатор
Мариела Папазова, историк, директор на Националната гимназия за древни езици и култури “Св. Константин-Кирил Философ”
Къци Вапцаров, тв водещ, продуцент и режисьор
Александър Стефанов, скулптор и художник
Никола Филчев, бивш главен прокурор
Панайот Рейзи, бивш кмет на Созопол