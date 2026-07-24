Заради махане на растителност до пътя променят движението по "Хемус"

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През следващата седмица за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение между 60-и и 64-и км на магистрала „Хемус" в област София. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Промяната ще важи за дните от 27 до 30 юли (четвъртък). Дейностите ще се изпълняват от 7 ч. до 15 ч. в платното за Варна, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.

Трафикът ще се осъществява в активната лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.